البيت الأبيض ينبّه شركات الذكاء الاصطناعي لمسؤوليتها

2023/05/04 | 22:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شددت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس على المسؤولية "الأخلاقية" لشركات التكنولوجيا لحماية المجتمع من الأخطار المحتملة للذكاء الاصطناعي، وذلك خلال استقبالها عددا من رؤساء هذه المؤسسات في البيت الأبيض، الخميس.

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