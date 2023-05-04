البرلمان ينشر جدول اعمال جلسة السبت المقبل

2023/05/04 | 22:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب، جدول اعمال جلسة البرلمان المقررة يوم السبت المقبل.

وتضمن جدول الاعمال التصويت والقراءة لعدد من مشاريع القوانين .

ادناه نص جدول الاعمال:-

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