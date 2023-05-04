2023/05/04 | 22:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد القيادي في تحالف الفتح صادق جعفر، الخميس، أن 70% من عقود الشركات الامريكية في العراق متلكئة.

وقال جعفر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “واشنطن فشلت في خلق نموذج اقتصادي في العراق رغم الضغوط التي تفرضها من اجل نيل شركاتها مشاريع في قطاعات مهمة ومنها الكهرباء”، لافتا الى ان “70% من مشاريع الشركات الامريكية متلكئة وعليها شبهات فساد مالي واداري”.

واضاف، ان “التجربة خلال 20 سنة اثبتت بما لايدع مجالا للشك بان الشركات الامريكية لاتريد البناء والاعمار في العراق”، مبينا أن “بغداد ادركت هذا الامر مبكرا وهي تدفع باتجاه خلق شراكات مع دول اوربية واسيوية من اجل دفع ملف الاعمار للامام”.

وأشار الى أن “الاعتماد على الجهد الامريكي في البناء اضغاث احلام”، مؤكدا أن “الولايات المتحدة لاتريد انجاح اي تجربة في العراق وهي تضغط باتجاه منع اي شراكة مع شركات دول اخرى ومنها المانيا والصين”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح: 70% من عقود الشركات الامريكية في العراق متلكئة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح: 70% من عقود الشركات الامريكية في العراق متلكئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).