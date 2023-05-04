كركوك.. وفاة فتاة عقب شربها 3 عبوات من مشروب الطاقة “تايجر”

2023/05/04 | 22:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت دائرة الصحة في كركوك، اليوم الخميس، إن فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً توفيت بعد أن شربت 3 زجاجات من مشروب الطاقة تايجر.وبحسب تقارير صحفية محلية، فإن “الطالبة تبلغ من العمر 13 عامًا تدعى أميرة محمد حسن أغمي عليها بعد شرب ثلاث زجاجات من Tiger وتم نقلها إلى مركز صحي حيث […]

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وفاة فتاة عقب شربها 3 عبوات من مشروب الطاقة “تايجر” أولاً على ايرث نيوز.

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