شاهد- شارع المتنبي.. عمر جديد لأيقونة بغداد الثقافية

2023/05/04 | 23:01 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من ساعات الصباح الأولى إلى أوقات متأخرة ليلا، يقصد شارع المتنبي، في بغداد، الشهير بمكتباته، زوار بينهم شعراء وأدباء وكتّاب وفنانون وطلاب وعائلات عراقية وسائحون أجانب.

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