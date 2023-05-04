2023/05/04 | 23:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد تحالف الفتح بوصلته السياسية خلال الانتخابات المحلية المزمع اقامتها نهاية العام الجاري، مبينا ان قوى الاطار ستدخل منفردة على ان تتعهد بالحفاظ على وحدتها بعد الانتخابات..

وقال النائب عن التحالف علي تركي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان ” القوى السياسية بدأت ومنذ إقرار التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية نهاية اذار الماضي , بالتحرك وعقد التحالفات لاجل التهيئة للمنافسة الديمقراطية للانتخابات المحلية ” .

وأضاف ان ” القوى السياسية أعلنت بانها ستنزل في قائمة واحدة تضم عدد من التكتلات والأحزاب”, اما تحالف الفتح سوف ينزل بقائمة واحدة تضم بدر والعصائب وسند وقوى اخرى ” .

وأشار تركي ان ” نزول الفتح بقائمة واحدة لايعني انه سيتخلى عن الاطار التنسيقي كونه مازال متمسكا بالمكتسبات النموذجية “، مؤكدا ان “قوى الاطار التنسيقي ستبقى على تحالفها قبل وبعد الانتخابات المحلية “.

يذكر أن مجلس النواب قد صوت على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018، في السابع والعشرين من شهر اذار الماضي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطار يحدد مصيره السياسي خلال الانتخابات المحلية: سنحافظ على وحدتنا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطار يحدد مصيره السياسي خلال الانتخابات المحلية: سنحافظ على وحدتنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).