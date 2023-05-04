2023/05/04 | 23:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tqXH-K17cNY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس مؤسسة المستقبل في واشنطن انتفاض قنبر ضيف حصاد زاكروس حول زيارة نيجيرفان بارزاني إلى بغداد) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس مؤسسة المستقبل في واشنطن انتفاض قنبر ضيف حصاد زاكروس حول زيارة نيجيرفان بارزاني إلى بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).