الإطاحة بمتاجرة بالمخدرات في بغداد

2023/05/04 | 23:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة شرطة بغداد، ان فوج طوارىء بغداد الكرخ الثالث، تمكن من الاطاحة بمتاجرة بالمخدرات بعد ضبط كمية من المخدرات والحبوب المخدرة بحوزتها.

وقال الفوج في بيان، انه "بناءً على معلومات دقيقة توفرت لدى فوج طوارىء بغداد الكرخ الثالث التابع الى قيادة شرطة بغداد الكرخ حول وجود احدى المتاجرات بالمخدرات والحبوب المخدرة ضمن قاطع مسؤولية الفوج تم على الفور تشكيل فريق عمل ميداني برئاسة امر الفوج الثالث العقيد احمد عبد الله المحياوي والتحرك على ضوء المعلومات المتوفرة حيث تم نصب كمين محكم والقاء القبض على المتهمة وبحوزتها كمية من مادة الكرستال المخدرة مع ٥٠٠ حبة مخدرة حيث تم تسليم المتهمة مع المواد المخدرة المضبوطة الى جهة الطلب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وفق القانون".

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