البنك الدولي يشيد بتفويض وزير العمل الحصول على منحة 4 ملايين دولار للحماية الاجتماعية

2023/05/04 | 23:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بارك البنك الدولي باستكمال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اجراءات البحث الاجتماعي لمليون اسرة متقدمة للشمول بالحماية الاجتماعية وذلك ضمن حملة كبرى اطلقتها منتصف كانون الثاني الماضي لبحث المناطق الاشد فقرا في بغداد والمحافظات.

وذكرت وزارة العمل في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "ممثل البنك الدولي في بغداد حليم مشكوك اشاد بحصول وزير العمل احمد الاسدي على تفويض الحكومة العراقية لتوقيع اتفاقية مع البنك الدولي تسمح لهيئة الحماية الاجتماعية الاستفادة من منحة البنك المقدرة باكثر من اربعة ملايين دولار لغرض رفع قدرات الهيئة والبنى التحتية الخاصة في فروع الهيئة ببغداد والمحافظات".

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