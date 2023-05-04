2023/05/04 | 23:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، مساء اليوم الخميس، عن جدول أعمال جلسة يوم السبت المقبل.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "جلسة مجلس النواب ليوم السبت 6/5/2023 تبدأ في الساعة الحادية عشرة صباحا وتتضمن التصويت على عدد من القوانين".

أدناه نص جدول أعمال الجلسة:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جدول أعمال مجلس النواب بجلسة السبت) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جدول أعمال مجلس النواب بجلسة السبت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).