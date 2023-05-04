2023/05/04 | 23:45 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7xqL5QrsUbw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أنور الحمداني يناقش الأمر الإداري الخاص بإنهاء تكليف عشرات المستشارين بالأنبار) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أنور الحمداني يناقش الأمر الإداري الخاص بإنهاء تكليف عشرات المستشارين بالأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).