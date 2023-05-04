2023/05/04 | 23:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كشف وزير التجارة أثير الغريري، عن جهود حثيثة لتطوير التعاون...

ظهرت المقالة مفاوضات سورية عراقية حول إعادة ضخ النفط عبر أنابيب كركوك – بانياس أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفاوضات سورية عراقية حول إعادة ضخ النفط عبر أنابيب كركوك – بانياس) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفاوضات سورية عراقية حول إعادة ضخ النفط عبر أنابيب كركوك – بانياس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).