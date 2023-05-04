2023/05/04 | 23:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، عن ضبط مسؤولٍ في بلديَّة...

ظهرت المقالة مسؤول وجباة في بلدية الكرادة يستحصلون مبالغ مالية خلافاً للقانون أولاً على المسلة.

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