2023/05/05 | 00:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، برقية إلى نادي الديوانية، يبلغه بحظر تسجيل اللاعبين في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وبحسب البرقية فإن “فيفا” وجه بمنع الإنتقالات اعتبارا من 2 أيار الجاري مع السماح لهم فقط بتوقيع لاعبين تحت 15 عاما على أن لا يكونوا ضمن فريق الشباب .يأتي هذا القرار بسبب وجود […]

ظهرت المقالة بالوثيقة..



فيفا يحظر نادٍ عراقي من الانتقالات الصيفية أولاً على ايرث نيوز.

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