2023/05/05 | 00:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Rb8iU2ol4hQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. متداول في | حقيقة اتهام الكويت بحفرها آبارا على الشريط الحدودي العراقي | تقديم : صباح الجاف) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. متداول في | حقيقة اتهام الكويت بحفرها آبارا على الشريط الحدودي العراقي | تقديم : صباح الجاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).