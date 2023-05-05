نابولي بطلاً للدوري الإيطالي لأول مرّة منذ 33 عاماً

2023/05/05 | 00:43 - المصدر: بغداد اليوم

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حسم نابولي لقب بطل الدوري الإيطالي بعد تعادله اليوم الخميس أمام مضيفه أودينيزي 1-1 في الجولة 33 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وافتتح ساندي لوفريتش التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 13 ثم أدرك فيكتور أوسيمين التعادل لنابولي في الدقيقة 52.

وضمن نابولي احراز لقب الدوري الإيطالي، للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 33 عاماً، قبل 5 جولات على نهاية منافسات الـ"سيري أ".

ويحتل نابولي صدارة الدوري بـ80 نقطة وبفارق 16 نقطة عن لاتسيو الوصيف.

وفي مباراة أخرى، فاز إمبولي على بولونيا 3-1.

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