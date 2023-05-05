الكشف عن تحركات نيابية لإدراج وظائف للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين

2023/05/05 | 00:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية رفيق هاشم الصالحي، الخميس، عن سعي لجنته لتضمين درجات وظيفية في موازنة 2023 للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين.

وقال الصالحي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، أن” جميع مؤسسات الدولة بحاجة لخدماتهم ومنها الصحة والداخلية والدفاع والبيئة والمنافذ الحدودية والزراعة والتعليم العالي”.

وأضاف ان “لجنة الزراعة والمياه تعمل بما يضمن توفير فرص عمل للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين وتفعيل دورهم في مؤسسات الدولة “.

وأشار إلى أن “لجنته تدعم وبقوة ملف التفرغ الزراعي والذي تم بموجبه تعديل الكثير من التشريعات لتحقيق الضمانات للخريجين الزراعيين والاطباء البيطريين من خلال ضمان التقاعد والعلاوة والترفيع والتعاقد على الأراضي والذي يفضي للتمليك مع حق إقامة الصناعات التحويلية ليكون هذا المشروع الحيوي لصالح المهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين”.

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