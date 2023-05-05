2023/05/05 | 00:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هو تأثير الاجتماعات الأميركية المتكررة مع رئيس الوزراء العراقي والنخب السياسية؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن وبغداد.. تنسيق متواصل وعلاقات متميزة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن وبغداد.. تنسيق متواصل وعلاقات متميزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).