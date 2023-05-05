برايتون يصعق يونايتد ويواصل الحلم ببطاقة أوروبية

2023/05/05 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP لاعبو برايتون يحتفلون بالفوز على مانشستر يونايتد (1-0) في مباراة مؤجلة من الدوري الانكليزي في الرابع من أيار/مايو 2023.لندن (أ ف ب) – حقق برايتون فوزاً قاتلاً على ضيفه مانشستر يونايتد 1-صفر الخميس في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الانكليزي لكرة القدم، وواصل حلمه بإحدى المراكز المؤهلة إلى […]

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