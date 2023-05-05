سامح شكري للبرهان و

2023/05/05 | 01:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الخميس، خلال اتصالين هاتفيين مع كل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان و قائد قوات "الدعم السريع" الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي"، إن مصر "لن تألو جهدا في الوقوف إلى جوار السودان في هذه المحنة الخطيرة وغير المسبوقة".

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