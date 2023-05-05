شاهد بالفيديو.. علي الحبيب : الحكومة تحاول ان تكون بخط متوازن بعيدا عن الصراع بين طهران وواشنطن

2023/05/05 | 01:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SGTIMisEX04

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