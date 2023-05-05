بلينكن: اتفاق إنهاء التوتر بين أرمينيا وأذربيجان بات في متناول اليد

2023/05/05 | 01:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، إحراز "تقدم ملموس" في المفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان في واشنطن، مشيرا إلى أن اتفاقا يضع حدا للتوترات بات "في متناول اليد".

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