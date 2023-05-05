برايتون يحقق فوزاً قاتلاً على مانشستر يونايتد في البريميرليج

2023/05/05 | 02:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ صعق برايتون ضيفه مانشستر يونايتد بانتصار متأخر بهدف دون رد، على ملعب أميكس مساء اليوم الخميس.وتواجه الفريقان في اللقاء المؤجل من الجولة 28 بالدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل هدف برايتون الوحيد أليكسيس ماك أليستر من علامة الجزاء في الدقيقة (90+7).رفع برايتون رصيده بهذا الانتصار إلى 55 نقطة ليرتقي إلى المركز السادس، بينما […]

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