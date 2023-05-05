2023/05/05 | 02:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: في الوقت الذي أعلنت فيه اليونيسف أنّ معدّلات زواج الأطفال...

ظهرت المقالة يونسيف تقلق من استمرار زواج الأطفال بالعالم..



وفي العراق لازالت الارقام مرتفعة أولاً على المسلة.

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