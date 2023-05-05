لأول مرة منذ 33 عاما.. نابولي يفوز بلقب الدوري الإيطالي.. وفارس عوض:

2023/05/05 | 02:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز نادي نابولي، الخميس، بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 33 عاما بعد التعادل 1-1 مع أودينيزي في ملعب فريولي بمدينة أوديني.

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