2023/05/05 | 02:50 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5-wbluM_nIA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رفضت الدولارات كرما .. مغتربة عراقية تتصدر حديث الأجانب والسوشيال ميديا) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رفضت الدولارات كرما .. مغتربة عراقية تتصدر حديث الأجانب والسوشيال ميديا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).