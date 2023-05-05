2023/05/05 | 03:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت مجموعة متخصصة بصناعة "الإباحية" دعوى قضائية، الأربعاء، ضد ولاية يوتا بسبب قانون يفرض على المواقع الإباحية وضع آليات للتحقق من أعمار المستخدمين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوصول للمحتوى الإباحي في يوتا.. دعوى قضائية ضد قانون التحقق من العمر ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوصول للمحتوى الإباحي في يوتا.. دعوى قضائية ضد قانون التحقق من العمر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).