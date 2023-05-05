2023/05/05 | 03:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: D2SPq255gE0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | حوار للمبعوثة الأممية جينين بلاسخارت في منتدى العراق "من اجل الاستقرار والازدهار") نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر | حوار للمبعوثة الأممية جينين بلاسخارت في منتدى العراق "من اجل الاستقرار والازدهار") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).