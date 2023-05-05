مصر.. حبس صاحب كلب وعاملة لديه تسببا في عقر الكلب لطفلة من رأسها

2023/05/05 | 04:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت النيابة العامة المصرية، الخميس، حبس صاحب كلب وعاملة لديه تسببا في عقر الكلب طفلة (3 أعوام) بعدما عقرها الكلب بطريق كان يتنزه فيه بصحبة عاملة لدى مالكه، فأحدث بالطفلة إصابات بالغة نُقلت على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.

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