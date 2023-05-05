بطولة إسبانيا.. إشبيلية يزيد محنة إسبانيول

2023/05/05 | 04:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد إشبيلية إلى سكة الانتصارات معمقا جراح ضيفه إسبانيول الساعي إلى تفادي الهبوط، عندما فاز عليه 3-2 الخميس في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني في كرة القدم.

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