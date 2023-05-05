2023/05/05 | 05:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات "الدعم السريع" شبه العسكرية في السودان، الخميس، أنها وافقت على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة إضافية صباح الجمعة بعد وساطة أمريكية وسعودية.

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