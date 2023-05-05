معارك السودان.. تحذير خطر مدمر على الأطفال

2023/05/05 | 05:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمر القتال الكثيف في السودان الخميس على الرغم من اتفاق هدنة، بينما حذرت المخابرات الأميركية من أن كلا من طرفي الصراع يحاول فرض سيطرته قبل مفاوضات محتملة.

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