تدريبات في الغابات.. أوكرانيون يستعدون للحظة الهجوم المضاد

2023/05/05 | 06:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجري جنود أوكرانيون تدريبات مكثفة في الغابات تحضيرا لعملية عسكرية تعول عليها كييف لتغيير مسار الحرب مع روسيا.

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