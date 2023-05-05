مفاجأة بعد إسقاط

2023/05/05 | 06:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة لحظة إسقاط الدفاعات الجوية الأوكرانية لطائرة بدون طيار "درون" صورت وهي تحلق بسماء العاصمة، كييف، الأمر الذي أثار تفاعلا.

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