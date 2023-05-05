المجندة السعودية صاحبة الصورة الشهيرة.. تحكي قصة الطفلة وتكشف عن رسالة

2023/05/05 | 07:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت المجندة السعودية، أمل العوفي، عن أسرار الصورة الشهيرة التي ظهرت خلالها هي تحتضن طفلة لإحدى القادمات من السودان ممن تم إجلاؤهم على ظهر إحدى السفن التابعة للمملكة إلى ميناء جدة.

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