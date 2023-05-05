الداعية السعودي عائض القرني يثير تفاعلا بتغريدة عن

2023/05/05 | 07:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الداعية الإسلامي السعودي، عائض القرني، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة نشرتها "وصية عمكم بالله".

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