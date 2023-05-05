بلينكن يبحث مع نظيره الأردني ملف سوريا.. ويؤكد رفض واشنطن التطبيع مع نظام الأسد

2023/05/05 | 08:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن على دعم الولايات المتحدة لتطبيق القرار الأممي 2254 باعتباره الحل الوحيد لإنهاء الصراع في سوريا.

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