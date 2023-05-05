السعودية.. الإمام الذي لا يتقن التلاوة النجدية للقرآن لا يسمح له بالإمامة بمساجد الرياض

2023/05/05 | 08:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت وسائل إعلام محلية في السعودية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة، عبداللطيف آل الشيخ وما قاله عن شرط للإمامة في مساجد الرياض.

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