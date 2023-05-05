هربت لمصر بحثا عن الأمان.. أسرة سودانية تروي تفاصيل الرحلة الشاقة

2023/05/05 | 09:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تروي أسرة نزحت من السودان إلى مصر بعد الاقتتال الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تفاصيل رحلتها الشاقة، وكيفية عبورها الحدود بين البلدين، في شهادات توثق الأحداث التي تشهدها بلادهم منذ منتصف أبريل الماضي، حسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".

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