2023/05/05 | 09:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CI50kxC6yKQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التميمي: البصرة تسجل أكثر من 9 آلاف إصابة بـ"السرطان" سنويا) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. التميمي: البصرة تسجل أكثر من 9 آلاف إصابة بـ"السرطان" سنويا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).