رئيسي: تغير الظروف لصالح الشعب السوري والمنطقة بات واضحا

2023/05/05 | 09:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الجمعة، إن تغير الظروف لصالح الشعب السوري والمنطقة بات واضحا، معتبرا أن “زيارته لسوريا شكلت منعطفا في العلاقات بين البلدين”.وتحدث رئيسي، لدى عودته إلى طهران قادما من دمشق، عن نتائج زيارته إلى سوريا التي استغرقت يومين، واصفا هذه الزيارة بأنها ذات أهمية كبيرة للبلدين، “كونها تأتي بعد […]

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