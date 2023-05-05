2023/05/05 | 09:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تمكنت مفارز شعبة أبي غرق التابعة لمكافحة إجرام قيادة شرطة بابل ، اليوم الجمعة ، من اعتقال مبتز أغوى فتاة قاصر وساوم أهلها بمبلغ مالي .وقالت القيادة في بيان تلقاه […]

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