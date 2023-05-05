2023/05/05 | 09:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني استقرت أسعار الذهب الجمعة لكنها تتجه صوب تسجيل أكبر زيادة أسبوعية في قرابة شهرين، إذ عززت آمال وقف رفع الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة ومخاوف القطاع المصرفي شهية الإقبال على المعدن النفيس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استقرار اسعار الذهب بتعاملات اليوم المركز الخبري الوطني.

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