بيان مشترك: سوريا وايران تدينان الاعتداءات الاسرائيلية و

2023/05/05 | 09:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

اصدرت الرئاستان السورية والإيرانية، اليوم الجمعة، بياناً مشتركاً حول زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لسوريا والتي استمرت يومين، فيما ادان الجانبان الاعتداءات الاسرائيلية والممارسات الاميركية في سرقة موارد دمشق.

وقال البيان المشترك إن "الرئيسين أجريا مباحثات معمقة ركزت على سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية، كما بحثا تعزيز العلاقات على أساس العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدين".

وأكد "الجانبان ضرورة احترام السيادة الوطنية والاستقلال والحفاظ على وحدة أراضي الدولتين وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة"، كما شددا على" استمرار التعاون المشترك من أجل القضاء على جميع الجماعات الإرهابية بشكل نهائي"، وفقا للبيان.

واضاف البيان أن" الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا عامل مزعزع للاستقرار في المنطقة ومن حقها المشروع الرد بالطريقة المناسبة"، مبينا أن "الجانبين أدانا كل أشكال الوجود غير الشرعي للقوات العسكرية على أراضي سوريا والتي تشكل احتلالاً".

وادان الرئيسان، بحسب البيان "بشدة الممارسات الأميركية في سرقة موارد سوريا مطالبين بموقف حاسم من المجتمع الدولي في هذا الشأن".

واشار البيان الى أن "الاتفاق الإيراني السعودي يشكل خطوة مهمة نحو مزيد من التطورات الإيجابية التي تخدم استقرار الشرق الأوسط".

وفي وقت سابق، زار الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، جمهورية سورية العربية ، باطار زيارة رسمية استمرت يومين، التقى خلالها الرئيس السوري بشار الاسد.

المصدر: ميادين

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