رغم تراجع مبيعات لقاح كورونا.. ايرادات الشركات المنتجة تفوق التوقعات

2023/05/05 | 09:45 - المصدر: بغداد اليوم

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تمكنت أكبر شركتين أميركيتين في مجال الأدوية من تسجيل نتائج أعمال خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، جاءت أفضل من توقعات وول ستريت، رغم تراجع مبيعاتها من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والذي كان سببا رئيسيا في ازدهار "غير مسبوق" للمبيعات في الفصول السابقة.

وتراجعت مبيعات "موديرنا" من اللقاح المضاد لكورونا في الربع الأول من العام، مع ارتفاع بعض التكاليف، لكن وول ستريت توقعت ذلك وفاقت مبيعاتها التوقعات.

وأعلنت موديرنا أن أرباحها من لقاح سبايكفاكس تراجعت إلى 1.83 مليار دولار في الربع من نحو 6 مليارات دولار قبل عام.

ويتوقع أن تتراجع مبيعات اللقاحات في الربع الثاني من العام، بينما تستخدم الحكومات مخزونها منها.

وأضافت موديرنا، أنها مازالت على مسارها لتسليم مزيد من اللقاحات من خلال اتفاقيات شراء مقدما بقيمة 5 مليارات دولار لعام 2023.

كما ذكرت أنها تحقق تقدما مع الصيدليات والمستشفيات والأجهزة الحكومية بشأن عقود اللقاحات للخريف.

ويعد لقاح سبايكفاكس، مصدرا رئيساً لأرباح موديرنا، لكن الشركة تطور لقاحات أخرى أيضا منها لقاح مضاد للانفلونزا وآخر لمرض تنفسي يعرف باسم الفيروس التنفسي المخلوي البشري.

وتضاعفت نفقات الأبحاث والتطوير في موديرنا خلال الربع الأول ووصلت إلى 1.1 مليار دولار، فيما تنفق شركة الأدوية على التجارب السريرية للقاحات المحتملة.

وتراجعت إيرادات موديرنا في الربع الأول إلى 79 مليون دولار من 3.7 مليارات دولار.

فيما سجلت الشركة المنافسة فايزر أيضا تراجعا حادا في مبيعات لقاحها المضاد لكورونا، كوميرناتي، في وقت تحول شركات اللقاح وجهتها إلى المبيعات التجارية هذا العام بعد أن باعت للحكومات بعقود هائلة.

لكن فايزر أيضا تفوقت على توقعات وول ستريت بالرغم من تراجع مبيعاتها من اللقاح المضاد لكوفيد في الربع الأول.

وتراجعت إيرادات فايزر من مبيعات اللقاح 77 بالمئة إلى 3 مليارات دولار في أول ثلاثة أشهر من العام، مقارنة بأكثر من 13 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان التراجع متوقعا على نطاق واسع بسبب انتقال الشركة هذا العام من إمداد الحكومات باللقاحات بموجب عقود مجزية إلى بيعها في السوق التجاري.

وتغير فايزر أيضا من اتجاهها إلى عقار علاجي لكوفيد هو باكسلوفيد، وتجاوزت مبيعاته أربعة مليارات دولار في الربع السابق.

وحقق اللقاح والعقار للشركة مليارات من الإيرادات خلال الفترة السابقة.



لكن الشركة تنتج أيضا مجموعة متزايدة من عقارات السرطان ولقاحات أخرى.

كما حققت فايزر ومقرها نيويورك 5.54 مليارات دولار في الربع الأول، وبلغ إجمالا سعر السهم 1.23 دولارا.

وتراجعت الإيرادات 29 بالمئة إلى 18.3 مليار دولار.

المصدر: وكالات

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