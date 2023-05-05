بعد سلسلة خسائر اسبوعية.. النفط يرتفع إلى 73 دولاراً للبرميل

2023/05/05 | 09:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

يتجه النفط، صوب تسجيل التراجع الأسبوعي الثالث على التوالي، وهو أطول فترة خسارة للنفط يشهدها هذا العام، على الرغم من ارتفاع الاسعار اليوم الجمعة، الى 73 دولارا للبرميل الواحد.

ورغم ارتفاع اليوم، لازال خام نايمكس الأميركي، متراجعا بنحو 10 بالمئة هذا الأسبوع بعد تراجع استمر أربعة أيام، كما تراجع خام برنت، بقرابة 9 بالمئة خلال الأسبوع.

وتعرضت أسعار النفط، لضربة بسبب القلق المتزايد من أن الاقتصاد الأميركي، في طريقه للانزلاق إلى الركود، مما قد يضر الطلب على النفط، إضافة إلى متابعة المستثمرين لعلامات عدم الاستقرار المستمر بين البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة.

كما تراجعت اسعار النفط 14 بالمئة هذا العام، حتى بعد قرار مجموعة أوبك بلس، خفض الإنتاج اعتبارا من هذا الشهر.

وجاء تراجع الأسعار، بالرغم من علامات القوة في سوق النفط الفعلي، مما يشير إلى أن عمليات البيع في السوق كانت مفرطة دون أكثر من اللازم، فالرئيس التنفيذي لشركة شل، وائل صوان، قال هذا الأسبوع، إن السوق كانت في الواقع "تعاني نقصا شديد في المعروض".

وشهدت تحركات النفط اليوم ارتفاعا، فقد ارتفع خام برنت بـ 0.9 بالمئة إلى 73.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:48 بتوقيت غرينيتش، كما ارتفع خام نايمكس بـ 0.85 بالمئة إلى 69.13 دولار للبرميل.

المصدر: سكاي نيوز

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