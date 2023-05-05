2023/05/05 | 10:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت دار الإفتاء المصرية، الجمعة، الفرق بين علوم الفلك والتنجيم المنهي عنه شرعا في الإسلام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفرق بين علم الفلك والتنجيم.. افتاء مصر توضح) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفرق بين علم الفلك والتنجيم.. افتاء مصر توضح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).