عباس البغدادي.. مهندس الحروف العراقي وآخر سلاطين الخط العربي

2023/05/05 | 10:37 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عباس البغدادي خطاط عراقي من أبرع وأمهر خطاطي الحرف العربي في العصر الحديث، يوصف بأنه جهبذ الخط العربي المعاصر ورائد المدرسة العراقية الحديثة، وكان له تأثير كبير في تطوير الخط العربي وتعليمه.

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