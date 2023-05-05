مسؤول عسكري إيراني: الكيان الصهيوني لن يبقى في غضون الأعوام الـ25 المقبلة

2023/05/05 | 10:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال قائد القوة البرية للجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، اليوم الجمعة، إن مؤشرات زوال الكيان الصهيوني تلوح في الأفق.وأفادت وكالة “إرنا”، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات العميد كيومرث حيدري جاءت خلال مراسم إحياء ذكرى قتلى عمليات “بازي دراز” التي جرت في فترة الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، في محافظة كرمانشاه غربي إيران.وأكد […]

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