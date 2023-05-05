تطوير تقنية جديدة تحول الأفكار إلى كلام

2023/05/05 | 10:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويتم قياس نشاط الدماغ باستخدام ماسح الرنين المغناطيسي الوظيفي.

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